Сотрудники СК РФ поздравили жительниц Луганска с 8 Марта и вручили им цветы

В Луганске сотрудники Следственного комитета РФ устроили крайне приятную акцию для всех местных жительниц, приуроченную к Международному женскому дню.

Сотрудники СК РФ в Луганске поздравили жительниц с 8 Марта и вручили им цветы на улице. Видео © Следственный комитет России

На кадрах видно, как сотрудники ведомства дарят каждой проходящей жительнице Луганска небольшой букет тюльпанов и поздравляют с 8 Марта. Помимо приятного презента следователи желают счастья, здоровья и чтобы всё было хорошо. По словам представителя ведомства, город оживился, а настроение у местных жителей праздничное.