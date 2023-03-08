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8 марта, 10:09

Сотрудники СК РФ поздравили жительниц Луганска с 8 Марта и вручили им цветы

В Луганске сотрудники Следственного комитета РФ устроили крайне приятную акцию для всех местных жительниц, приуроченную к Международному женскому дню.

Сотрудники СК РФ в Луганске поздравили жительниц с 8 Марта и вручили им цветы на улице. Видео © Следственный комитет России

На кадрах видно, как сотрудники ведомства дарят каждой проходящей жительнице Луганска небольшой букет тюльпанов и поздравляют с 8 Марта. Помимо приятного презента следователи желают счастья, здоровья и чтобы всё было хорошо. По словам представителя ведомства, город оживился, а настроение у местных жителей праздничное.

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Ранее с Международным женским днём россиянок поздравил президент страны Владимир Путин. Глава государства отметил, что в России возвышенное, уважительное отношение к женщине является безусловной ценностью.

Обложка ©

Следственный комитет России

Артур Белкин
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