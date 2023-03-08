Захарова рассказала о традиции Лаврова на 8 Марта и о том, как отмечают праздник иностранцы

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, в каких странах отмечают 8 Марта. Она отметила, что зарубежные командировки часто выпадали именно на этот праздник. В новом выпуске шоу "Дайте сказать!" дипломат поделилась, что больше всего ей запомнилось отношение китайцев к Международному женскому дню.

Захарова рассказала о милой традиции Лаврова на 8 Марта и о том, как отмечают праздник в других странах. Видео © YouTube / "Дайте сказать!"

"В Китае к этому празднику относятся действительно как к Международному женскому дню. Есть ещё ряд стран, но всё-таки там не так масштабно. У нас, мне кажется, это вообще всё сошлось: и тебе день женской независимости, и день, мне кажется, мужской солидарности. И тебе любовь, и конфеты, и цветы, и мимозы, и тюльпаны. И в то же время знание истории. Наши предшественницы отстаивали возможность работать. То есть всё вместе сошлось. И, по-моему, это прекрасно", — отметила дипломат.

Также она рассказала, что во время командировок на 8 Марта министр иностранных дел Сергей Лавров по традиции в ходе полёта выходит в салон самолёта, чтобы от лица всех российских дипломатов "одарить цветами" женский состав делегации в связи с праздником. По словам Захаровой, эта славная традиция прочно закрепилась в министерстве, так как в российском обществе "правильно расставлены акценты", чего нельзя сказать о некоторых западных странах.

"Я вот, например, сейчас недавно ознакомилась с инициативой министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, которая выпустила концепцию феминистической внешней политики. И, честно говоря, так холодок-то прошёл по спине, потому что прямо какой-то шариковщиной пахнуло. <...> На мой взгляд, это просто антинаучно, а дальше уже остальные эпитеты", — добавила Захарова.

В беседе с ведущими шоу официальный представитель МИД РФ рассказала, как отвечать правильно на факты информационной агрессии и должны ли мы начать активное наступление на этом фронте. Полный выпуск смотрите по ссылке.