В Москве водитель протаранил четыре припаркованные машины, два человека пострадали

В Москве на Ленинградском проспекте водитель на автомобиле "Хёндай" протаранил четыре припаркованные машины. Как стало известно Лайфу, в результате ДТП есть пострадавшие.

Иномарка влетела в два автомобиля "Вольво", также были задеты КИА и "лексус". По предварительным данным, пострадал водитель одного из "вольво", его осматривают медики скорой помощи. Ещё один пострадавший — из "лексуса", он был зажат между автомобилями. Его доставили в Боткинскую больницу.