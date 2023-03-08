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8 марта, 10:10

В Москве водитель протаранил четыре припаркованные машины, два человека пострадали

В Москве на Ленинградском проспекте водитель на автомобиле "Хёндай" протаранил четыре припаркованные машины. Как стало известно Лайфу, в результате ДТП есть пострадавшие.

Водитель врезался в четыре припаркованные машины в Москве. Видео © LIFE

Иномарка влетела в два автомобиля "Вольво", также были задеты КИА и "лексус". По предварительным данным, пострадал водитель одного из "вольво", его осматривают медики скорой помощи. Ещё один пострадавший — из "лексуса", он был зажат между автомобилями. Его доставили в Боткинскую больницу.

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Ранее Лайф писал о том, что во Владивостоке автовоз без водителя укатился и упал с косогора, угодив на строительную площадку.

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LIFE

Илья Суриков
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