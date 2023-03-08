Волонтёры общероссийской акции #МЫВМЕСТЕ поздравили с 8 Марта женщин, которые работают в этот праздничный день. Трогательное и доброе видео оказалось в распоряжении Лайфа.

Волонтёры акции #МЫВМЕСТЕ поздравили с 8 Марта работающих сегодня женщин. Видео © Предоставлено LIFE

Приятные слова услышали представительницы разных профессий, в частности врачи и проводницы. Волонтёры поздравляли их не только на работе, но и дома. На кадрах активисты вручают тюльпаны жителям Воронежской и Тюменской областей. Представительницы прекрасной половины человечества были счастливы и очень рады вниманию.