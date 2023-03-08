Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
8 марта, 10:30

Волонтёры акции #МЫВМЕСТЕ поздравили с 8 Марта работающих сегодня женщин

Волонтёры общероссийской акции #МЫВМЕСТЕ поздравили с 8 Марта женщин, которые работают в этот праздничный день. Трогательное и доброе видео оказалось в распоряжении Лайфа.

Волонтёры акции #МЫВМЕСТЕ поздравили с 8 Марта работающих сегодня женщин. Видео © Предоставлено LIFE

Приятные слова услышали представительницы разных профессий, в частности врачи и проводницы. Волонтёры поздравляли их не только на работе, но и дома. На кадрах активисты вручают тюльпаны жителям Воронежской и Тюменской областей. Представительницы прекрасной половины человечества были счастливы и очень рады вниманию.

"Ждите, девчонки, мы вернёмся": Бойцы СВО поздравили любимых женщин с 8 Марта

"Ждите, девчонки, мы вернёмся": Бойцы СВО поздравили любимых женщин с 8 Марта

Ранее Лайф писал, что сотрудники СК РФ поздравили жительниц Луганска с 8 Марта и вручили им цветы. Помимо этого следователи пожелали женщинам счастья и здоровья.

Обложка ©

Предоставлено LIFE

Никита Осипов
  • Новости
  • Праздники
  • 8 марта
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров