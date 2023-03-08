Москвичи "поздравили" памятники женщинам с 8 Марта и "подарили" им цветы

Международный женский день — повод вспомнить не только о людях, но и о памятниках. Жители Москвы не забыли про выдающихся представительниц прекрасного пола, память о делах которых увековечена в камне и бронзе на улицах столицы. Неравнодушные горожане "поздравили" монументы с 8 Марта и "подарили" им цветы.

В Москве памятники женщинам "поздравили" с 8 Марта и принесли к ним цветы. Видео © Telegram / Спецоперация Z

Москвичи не оставили без внимания памятник в честь 175-летия со дня венчания поэта Александра Пушкина и Натальи Гончаровой на Старом Арбате. Кроме того, жители столицы "вручили" цветы поэтессе Марине Цветаевой — монумент находится в Борисоглебском переулке.

Также горожане не прошли мимо скульптуры, которая изображает вождя Октябрьской революции 1917 года Владимира Ленина и его супругу Надежду Крупскую за чтением газеты "Искра". Не остались без внимания в праздничный день памятники влюблённой паре у загса на Нагатинской набережной и героям фильма "Офицеры" на Фрунзенской набережной. На видео, которое опубликовано в соцсетях, запечатлена и скульптура "Царевна Лебедь".