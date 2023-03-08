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8 марта, 11:45

Блогерша из Йошкар-Олы обвинила бывшего мужа в избиениях, а полицию — в сокрытии

Блогерша Марианна Мур из Йошкар-Олы обвинила теперь уже бывшего супруга в избиениях. Об этом пишет телеграм-канал SHOT, в распоряжении которого также оказалось видео, записанное женщиной во время одного из инцидентов.

Блогерша из Йошкар-Олы записала видео после избиения экс-мужем. Видео © Telegram / SHOT

"Мама, он меня избивает. Вот, посмотри. Если он меня сейчас убьёт или что-то с детьми случится, я тебе отправляю, чтобы было доказательство. Он меня запинывал ногами и избивал", — говорит на кадрах Мур.

Бывший супруг женщины является младшим сержантом полиции. По заявлениям Марианны, он издевался над ней и детьми на протяжении пяти лет. Причём об этом знают и коллеги мужчины, но покрывают его и не увольняют, подчеркнула пострадавшая. В результате блогерша подала заявление об избиениях в прокуратуру, сейчас проводится проверка.

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Ранее якутская бизнесвумен обвинила депутата от КПРФ Сергея Никонова в страшных преступлениях. По словам женщины, он избил её и изнасиловал. Сам же парламентарий отвергает все обвинения и говорит, что потерпевшая якобы хочет заработать на скандале.

Обложка ©

VK / Марианна Мур

Светлана Оперук
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