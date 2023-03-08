Блогерша из Йошкар-Олы обвинила бывшего мужа в избиениях, а полицию — в сокрытии

Блогерша Марианна Мур из Йошкар-Олы обвинила теперь уже бывшего супруга в избиениях. Об этом пишет телеграм-канал SHOT, в распоряжении которого также оказалось видео, записанное женщиной во время одного из инцидентов.

Блогерша из Йошкар-Олы записала видео после избиения экс-мужем. Видео © Telegram / SHOT

"Мама, он меня избивает. Вот, посмотри. Если он меня сейчас убьёт или что-то с детьми случится, я тебе отправляю, чтобы было доказательство. Он меня запинывал ногами и избивал", — говорит на кадрах Мур.

Бывший супруг женщины является младшим сержантом полиции. По заявлениям Марианны, он издевался над ней и детьми на протяжении пяти лет. Причём об этом знают и коллеги мужчины, но покрывают его и не увольняют, подчеркнула пострадавшая. В результате блогерша подала заявление об избиениях в прокуратуру, сейчас проводится проверка.