"Работа на износ": Захарова объяснила, почему женщины в России не стремятся идти в политику

У европейцев бытует мнение о том, что жительницы России активно хотят дорваться до власти и работать в политических структурах, однако это далеко не так. Об этом в эфире ток-шоу "Дайте сказать!" заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова объяснила, почему женщины в России не хотят идти в политику. Видео © YouTube / "Дайте сказать!"

Она вспомнила, как несколько лет назад группа журналистов из Франции интересовалась у неё, почему в российской власти присутствует не так много женщин. Однако представитель дипведомства сразу обратила внимание на то, что лично она не собирается бороться за место в парламенте или правительстве.

"То есть они абсолютно, видимо, внутри себя убеждены, что каждая наша женщина очень хочет дорваться или дойти, или как-то получить рычаги власти и как-то начать это всё реализовывать. Я говорю: понимаете, на мой взгляд, этого не происходит, потому что, ну, я сейчас о себе говорю, я не могу говорить обо всех и не собираюсь. Ну я когда себе представлю, что это за работа, когда ты должен представлять тысячи, иногда десятки тысяч людей, и каждый день, каждую секунду своей жизни посвящать отстаиванию их прав. Вот если ты искренне к этому относишься. По-настоящему, по-честному. Я вам хочу сказать, это такой вызов самому себе", — отметила Захарова.

Она также привела в пример своих знакомых, которые работали в различных властных структурах, однако не задерживались в них более чем на один срок. По словам Захаровой, такая должность требует быть включённым в рабочий процесс на протяжении 24 часов в сутки.

"Я очень от многих слышала: "Ты знаешь, это работа на износ. Я должна, допустим, сделать паузу, потому что дальше личная жизнь, дети, семья, я полностью себя этому отдала". Я это слышала не от одной женщины. Возможно, я ни в коем случае сейчас не хочу подводить черту и говорить общими какими-то фразами, но, возможно, это именно из-за того, что наши женщины очень ответственно и очень искренне к этому относятся", — отметила Захарова.

По мнению дипломата, посыл о том, что всё необходимо подогнать под какие-либо стандарты и соотношения баланса, ужасен, так как убивает суть вопроса. В той же Франции, продолжила Захарова, в дипломатической службе должно быть равное соотношение мужчин и женщин, из-за чего иногда пустуют некоторые должности, которые не предназначены для реализации гендерного баланса.

В разговоре с ведущими шоу представитель МИД РФ также рассказала о традиции Лаврова на 8 Марта и о том, как отмечают праздник иностранцы. Полный выпуск смотрите по ссылке.