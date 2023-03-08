Захарова рассказала о масштабах информационной войны Запада

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает большой ошибкой мнение о том, что между Россией и Западом идёт информационная война. В новом выпуске шоу "Дайте сказать!" дипломат указала, что это совершенно другой уровень проблемы.

Захарова рассказала об информационной войне с Западом. Видео © YouTube / "Дайте сказать!"

По её словам, на Западе противостоят не только российским журналистам, но и представителям СМИ других стран. К примеру, Китая.

"То же самое — стирают ластиком, объявляют иноагентами и так далее. А что делают с другими странами? Поэтому это не вопрос географических границ, это не вопрос географии, это вопрос того, что есть либеральная диктатура. К сожалению, это так. Это по сути должен быть оксюморон, потому что либеральный — свободный. Что значат "свободный", "свободомыслие"? Это отсутствие какого либо диктата со стороны государства", — сказала Захарова.

По мнению дипломата, свободомыслие и альтернативные точки зрения пресекаются и в отношении представителей самого Запада. Она привела в пример журналиста, автора расследования диверсий на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" Сеймура Херша. Захарова указала, что он не имеет никакого отношения к РФ и сделал независимый анализ ЧП. Но при этом его игнорируют местные власти и не воспринимают расследование всерьёз.

"И что мы видим с другой стороны? Игнор, попытка маргинализации, то есть попытка доказать аудитории, что этот человек вообще не имеет представления о повестке, что его расследование просто компиляция каких-то материалов, что вообще ничего не произошло. Даже на уровне отказа отвечать на вопросы по этим материалам", — сказала Захарова.

В разговоре с ведущими шоу представитель МИД РФ также рассказала о традиции Лаврова на 8 Марта и о том, как отмечают праздник иностранцы. Полный выпуск смотрите по ссылке.