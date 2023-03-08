"Поэтому США не в ЕС": Захарова шуткой ответила Боррелю, раскритиковавшему грузинский закон об иноагентах

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова шуткой ответила главе внешнеполитической службы ЕС Жозепу Боррелю, который раскритиковал грузинский закон об иноагентах и заявил, что он противоречит стремлению Тбилиси оказаться в ЕС.

"Теперь понятно, почему США ещё не в Европейском союзе. Там этот закон действует с 1938 года", — написала Захарова в телеграм-канале.