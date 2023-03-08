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8 марта, 08:20

"Поэтому США не в ЕС": Захарова шуткой ответила Боррелю, раскритиковавшему грузинский закон об иноагентах

Захарова ответила Боррелю на заявление о грузинском законе об иноагентах

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова шуткой ответила главе внешнеполитической службы ЕС Жозепу Боррелю, который раскритиковал грузинский закон об иноагентах и заявил, что он противоречит стремлению Тбилиси оказаться в ЕС.

"Теперь понятно, почему США ещё не в Европейском союзе. Там этот закон действует с 1938 года", — написала Захарова в телеграм-канале.

Боррель пригрозил Грузии проблемами со вступлением в ЕС

Боррель пригрозил Грузии проблемами со вступлением в ЕС

Ранее Лайф сообщал, что Парламент Грузии принял законопроект об иностранных агентах в первом чтении. Это стало причиной массовых акций протеста на улицах Тбилиси, которые переросли в беспорядки. Завершились они только под утро 8 марта. Примечательно, что проведение акций протеста поддержала президент страны Саломе Зурабишвили, которая сейчас находится в США и именно оттуда записала обращение к народу страны.

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Артур Белкин
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