Эксперт рассказал, как найти двойника при помощи смартфона

С помощью современных технологий и онлайн-сервисов, которые идентифицируют людей по фотографиям с помощью нейросетей, можно найти своего двойника. О реальности такой затеи "Газете.ru" рассказал руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров.

"По сути, это побочный эффект общедоступных инструментов для пробива, который можно использовать для забавы. Есть же легенда о том, что у каждого человека на планете существует двойник. Подобные сервисы позволяют проверить её на прочность", — подчеркнул он.

Бедеров также заметил, что некоторые поисковики работают с базами фото из соцсетей, а некоторые ищут совпадения на картинках в других источниках. Специалистам по поиску данных это очень помогает идентифицировать людей и узнавать личную информацию при помощи аккаунта. И если обычному пользователю идея отыскать двойника покажется забавной, то злоумышленники могут использовать её для шантажа.

"Деанонимизация вебкам-моделей и проституток — это вполне очевидный сценарий. Некоторые идут ещё дальше. Они берут на специальных сайтах фотографии секс-работниц, находят двойников в соцсетях и шантажируют их. С двойников требуют деньги взамен за нераспространение компрометирующей информации", — добавил Бедеров.