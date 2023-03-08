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8 марта, 12:36

ЕК получила анонимное письмо с угрозой взорвать метро Брюсселя

LeSoir: Неизвестный отправил в ЕК письмо с угрозой устроить теракт в метро Брюсселя

Неизвестный послал в Европейскую комиссию (ЕК) письмо на русском языке с угрозой устроить теракт в метро Брюсселя, сообщает бельгийское издание LeSoir.

"ЕК поздно вечером во вторник сообщила о получении письма на русском языке с угрозами взрыва в метро 8 марта. Власти восприняли угрозу очень серьёзно, хотя она и выглядела не очень правдоподобно", — говорится в сообщении.

Источник издания уточняет, что автор письма якобы ещё и пригрозил "ликвидацией ЛГБТ и других меньшинств, а также глав государств и правительств стран ЕС". При этом бельгийские правоохранители каких-либо взрывных устройств в подземке не обнаружили. В настоящее время метро работает в обычном режиме, по факту случившегося проводится расследование.

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Обложка ©

Freepik / Yaroslav Danylche

Наталья Исакова
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