ЕК получила анонимное письмо с угрозой взорвать метро Брюсселя
LeSoir: Неизвестный отправил в ЕК письмо с угрозой устроить теракт в метро Брюсселя
Неизвестный послал в Европейскую комиссию (ЕК) письмо на русском языке с угрозой устроить теракт в метро Брюсселя, сообщает бельгийское издание LeSoir.
"ЕК поздно вечером во вторник сообщила о получении письма на русском языке с угрозами взрыва в метро 8 марта. Власти восприняли угрозу очень серьёзно, хотя она и выглядела не очень правдоподобно", — говорится в сообщении.
Источник издания уточняет, что автор письма якобы ещё и пригрозил "ликвидацией ЛГБТ и других меньшинств, а также глав государств и правительств стран ЕС". При этом бельгийские правоохранители каких-либо взрывных устройств в подземке не обнаружили. В настоящее время метро работает в обычном режиме, по факту случившегося проводится расследование.
Ранее Лайф сообщал, что мужчина устроил самоподрыв в здании суда в столице Черногории. В момент происшествия на месте находилось большое количество людей. Согласно местным СМИ, пострадали как минимум пятеро.
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