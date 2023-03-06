Сирийке грозит 3 тысячи лет тюрьмы за смертоносный теракт в Стамбуле
Генпрокуратура запросила для исполнительницы теракта в Стамбуле 3 тысячи лет тюрьмы
Момент задержания исполнительницы теракта в Стамбуле. Фото © Star
Генпрокуратура запросила для исполнительницы теракта в Стамбуле суровое наказание в виде тюремного срока на три тысячи лет. Об этом со ссылкой на источник сообщает Анатолийское агентство.
Решение по громкому делу будет принято в мае. Слушания назначены на 9–11 мая.
Как сообщал Лайф, теракт в Стамбуле совершили 13 ноября. Взрыв произошёл на пешеходной улице Истикляль в центре города. В итоге шестеро погибли, более 80 человек были ранены, в том числе трое россиян. Женщину, оставившую на улице начинённую взрывчаткой сумку, удалось задержать по горячим следам. Выяснилось, что она гражданка Сирии и связана с запрещённой в Турции Рабочей партией Курдистана.