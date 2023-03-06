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6 марта, 14:38

Сирийке грозит 3 тысячи лет тюрьмы за смертоносный теракт в Стамбуле

Генпрокуратура запросила для исполнительницы теракта в Стамбуле 3 тысячи лет тюрьмы

<p>Момент задержания исполнительницы теракта в Стамбуле. Фото © <a href="https://www.star.com.tr/guncel/taksime-bombayi-yerlestiren-teroristin-yakalanma-ani-haber-1748992/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Star</a></p>

Момент задержания исполнительницы теракта в Стамбуле. Фото © Star

Генпрокуратура запросила для исполнительницы теракта в Стамбуле суровое наказание в виде тюремного срока на три тысячи лет. Об этом со ссылкой на источник сообщает Анатолийское агентство.

Решение по громкому делу будет принято в мае. Слушания назначены на 9–11 мая.

В Турции задержали пять человек, готовивших теракт "по инструкции Ирана"

В Турции задержали пять человек, готовивших теракт "по инструкции Ирана"

Как сообщал Лайф, теракт в Стамбуле совершили 13 ноября. Взрыв произошёл на пешеходной улице Истикляль в центре города. В итоге шестеро погибли, более 80 человек были ранены, в том числе трое россиян. Женщину, оставившую на улице начинённую взрывчаткой сумку, удалось задержать по горячим следам. Выяснилось, что она гражданка Сирии и связана с запрещённой в Турции Рабочей партией Курдистана.

Николь Вербер
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