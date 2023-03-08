Пациент реабилитационного центра в Саратове умер от пыток

Пациент, который часто подвергался пыткам, умер в реабилитационном центре Саратова "Новая жизнь". По данным Лайфа, речь идёт о 25-летнем Руслане М., его завернули в ковёр, заклеили скотчем и оставили на морозе. Как нам стало известно, среди тех, кто издевался над парнем, — 34-летний директор учреждения Дмитрий К., ранее судимый за кражу и вовлечение в преступление несовершеннолетнего, 30-летний консультант Антон М., который ранее скупал краденое, а также семеро постояльцев.

Погибшего неоднократно избивали, связывали и приковывали к кровати. В день трагедии парня, как бывало ранее, завернули в ковёр и вынесли на улицу, где был мороз. Чтобы молодой человек не мог выбраться, "кокон" заклеили скотчем. Через несколько часов Руслан скончался от переохлаждения. Судмедэксперты обнаружили на его теле множество ссадин, в частности на лице, запястьях и голенях.

Погибший провёл в центре четыре месяца и лечился от наркотической зависимости. Через полтора месяца его должны были выписать. После того как директора и консультанта задержали, а жестоких пациентов отправили под подписку о невыезде, другие постояльцы "Новой жизни" решились рассказать правоохранителям о пытках со стороны сотрудников. Между тем по факту случившегося возбуждены уголовные дела за причинение смерти по неосторожности и незаконное лишение свободы. Следователи изучают все показания.