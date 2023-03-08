Захарова: Уехавшие из РФ артисты поливают грязью Родину от бессилия

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что уехавшие из России артисты после начала СВО — это люди, которые являются проблемой для самих себя. В новом выпуске шоу "Дайте сказать!" дипломат отметила, что такие деятели "поливают грязью" Родину от бессилия и злобы.

Захарова об уехавших из РФ артистах. Видео © YouTube / "Дайте сказать!"

"Это колоссальная их внутренняя проблема. И не думайте, что если они громко кричат, то это от того, что они хорошо себя чувствуют. Очень часто они кричат и поливают грязью от бессилия, беспомощности, дикой злобы, разочарования, немощи, боли и отчаяния. Вот для меня это верный признак", — сказала она.

Захарова указала, что оставшиеся в России артисты осознали важность исторического момента и поняли, что должны быть вместе с народом и своей страной. Они глубоко переживают, искренне к этому относятся и делают всё возможное для того, чтобы разделить общую судьбу со всеми.

В новом выпуске шоу Мария Захарова рассказала о масштабах информационной войны Запада, традиции Лаврова на 8 Марта и о том, как отмечают праздник иностранцы. Полный выпуск смотрите по ссылке.