Захарова: Уехавшие из РФ артисты поливают грязью Родину от бессилия
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что уехавшие из России артисты после начала СВО — это люди, которые являются проблемой для самих себя. В новом выпуске шоу "Дайте сказать!" дипломат отметила, что такие деятели "поливают грязью" Родину от бессилия и злобы.
Захарова об уехавших из РФ артистах. Видео © YouTube / "Дайте сказать!"
"Это колоссальная их внутренняя проблема. И не думайте, что если они громко кричат, то это от того, что они хорошо себя чувствуют. Очень часто они кричат и поливают грязью от бессилия, беспомощности, дикой злобы, разочарования, немощи, боли и отчаяния. Вот для меня это верный признак", — сказала она.
Захарова указала, что оставшиеся в России артисты осознали важность исторического момента и поняли, что должны быть вместе с народом и своей страной. Они глубоко переживают, искренне к этому относятся и делают всё возможное для того, чтобы разделить общую судьбу со всеми.
В новом выпуске шоу Мария Захарова рассказала о масштабах информационной войны Запада, традиции Лаврова на 8 Марта и о том, как отмечают праздник иностранцы. Полный выпуск смотрите по ссылке.
Ранее солист группы "Любэ", народный артист РФ Николай Расторгуев заявил, что артисты, которые уехали из России, вернутся обратно.
YouTube / "Дайте сказать!"