Столтенберг: В НАТО не знают, кто стоит за атаками на "Северные потоки"
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не знает, кто устроил диверсию на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2", на фоне опубликованных в западных СМИ расследованиях, указывающих на "украинский след".
"Мы знаем, что было нападение на трубопроводы "Северный поток", акт саботажа, но мы не смогли идентифицировать, кто за этим стоит. Мы также знаем, что это подтверждает важность защиты нашей критической подводной инфраструктуры", — заявил Столтенберг по прибытии на неформальную встречу министров обороны стран ЕС в Стокгольме.
Ранее издание The New York Times со ссылкой на источники в администрации США сообщило о том, что диверсии на газопроводах могла устроить проукраинская группировка. В публикации указывается, что взрывчатку могли заложить опытные ныряльщики, обученные в правительственных структурах. В свою очередь, немецкая Die Zeit написала, что следы нападения на трубопроводы якобы ведут в направлении Украины.
ТАСС / EPA / Jonas Ekstromer / SWEDEN OUT