Столтенберг: В НАТО не знают, кто стоит за атаками на "Северные потоки"

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не знает, кто устроил диверсию на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2", на фоне опубликованных в западных СМИ расследованиях, указывающих на "украинский след".

"Мы знаем, что было нападение на трубопроводы "Северный поток", акт саботажа, но мы не смогли идентифицировать, кто за этим стоит. Мы также знаем, что это подтверждает важность защиты нашей критической подводной инфраструктуры", — заявил Столтенберг по прибытии на неформальную встречу министров обороны стран ЕС в Стокгольме.