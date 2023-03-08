В Германии изучают улики с судна, которое может быть причастно к ЧП на "Северных потоках"

В Германии Генеральная прокуратура инициировала обыски на судне, которое подозревают в причастности к взрывам на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ведомства. Речь идёт о корабле, арендованном у германской фирмы.

"Есть подозрение, что данное судно могло быть использовано для транспортировки взрывчатки. Анализ изъятых улик и предметов продолжается. Личности преступников и их мотивы являются предметом расследования", — отметила представитель ведомства.