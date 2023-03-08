В Германии изучают улики с судна, которое может быть причастно к ЧП на "Северных потоках"
В Германии Генеральная прокуратура инициировала обыски на судне, которое подозревают в причастности к взрывам на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ведомства. Речь идёт о корабле, арендованном у германской фирмы.
"Есть подозрение, что данное судно могло быть использовано для транспортировки взрывчатки. Анализ изъятых улик и предметов продолжается. Личности преступников и их мотивы являются предметом расследования", — отметила представитель ведомства.
Она добавила, что на данный момент нельзя сделать надёжное заявление о возможной причастности конкретного государства к диверсии.
Как писал Лайф, The New York Times со ссылкой на источники в Администрации президента США сообщила о том, что диверсии на газопроводах могла устроить проукраинская группировка. Позже в Киеве заявили, что Украина не имеет отношения к диверсиям на "Северных потоках". Газета The Times написала о том, что западные спецслужбы давно знали об украинском следе в ЧП на газопроводах.
Getty Images / Danish Defence