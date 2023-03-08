Врач рассказал, как избавить ребёнка от страха ходить к стоматологу

Многие из нас с самого детства боятся походов к стоматологу. У кого-то причиной тому является неудачный опыт, тянущийся с ранних лет, кто-то опасается анестезии и боится иголок, а на некоторых страх нагоняет стоматологическое оборудование. В разговоре с Лайфом хирург-стоматолог Детской клиники МЕДСИ в Благовещенском переулке Александр Черных рассказал, как избавить ребёнка от страха посещать зубного врача.

"Обычно достаточно установить контакт с врачом. Врач должен стать для ребёнка знакомым человеком, которому можно доверять. И тогда ребёнок перестаёт бояться и даёт врачу сделать во рту всё, что нужно. У взрослых, между прочим, та же история. До тех пор, пока стоматолог остаётся фигурой безликой, — есть страх", — отметил Черных.

К тому же родителям не следует говорить детям, что врач "только посмотрит" или же фразу "будет не больно", так как они лишь настораживают детей и могут вызвать дополнительные вопросы. При этом водить на приём к зубному ребёнка лучше с ранних лет, тогда у врача будет возможность постепенно наладить с ним контакт. Говоря об обмане или же "подкупе", специалист напомнил, что при первом походе лучше вообще ничего не говорить и не обещать чаду.

"Но если такой опыт уже есть, то лучше ребёнка мотивировать. А мотивацию можно разделить на истинную мотивацию и внешний стимул. Если мы говорим ребёнку: "Ты хочешь быть здоровым?" — это опора на внутреннюю, истинную мотивацию. Конфетка, игрушка — внешний стимул. Ребёнок не должен ни для кого идти к врачу: ни для мамы, ни для папы. Хотя внешнее подкрепление можно использовать", — добавил врач.

После визита к врачу ребёнка стоит похвалить за то, что он преодолел свой страх, и мотивировать, сделав небольшой подарок чаду.