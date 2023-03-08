Винер — об отстранении: Нас никто не вышибет из седла

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер заявила, что решение Международной федерации гимнастики о её отстранении на два года никак не скажется на работе. Об этом пишет "Спорт-Эксперсс" .

"Нас никто не вышибет из седла. Мы работаем, работали и будем работать с опережением. <...> Теперь не будет соревнований под эгидой федерации, будут соревнования по клубам. Мы давно к этому шли и наконец пришли", — отметила Винер.