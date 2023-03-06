Ирина Винер отстранена на два года после громкого скандала на Олимпиаде в Токио

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике, президент Всероссийской федерации (ВФХГ) Ирина Винер отстранена от работы международных соревнованиях на два года. Такое решение принял дисциплинарный орган Международной федерации гимнастики (FIG).

Согласно решению Фонда гимнастической этики (GEF), Винер запрещено участвовать в любом качестве в международных соревнованиях и мероприятиях FIG. При этом срок будет отсчитываться после снятия защитных мер федерации, заключающихся в недопуске россиян на международные старты. Установленный срок санкций в отношении Винер будет действовать, если меры снимут в течение пяти лет, в ином случае он будет сокращён.

При этом Винер имеет право обжаловать вердикт в апелляционном трибунале GEF в течение 21 дня с момента уведомления. Помимо санкций в отношении тренера FIG вынесла ВФХГ предупреждение. Разбирательство в отношении Винер было связано со снятием кандидатуры россиянки Натальи Кузьминой с выборов в технический комитет FIG по художественной гимнастике в 2021 году, публичными заявлениями Винер в СМИ по итогам результатов сборной России по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио, признанными оскорбительными и нарушающими правила FIG.