Карякин — об отстранении Винер: Такими решениями западные чиновники унижают себя

Решение отстранить президента Всероссийской федерации художественной гимнастики и главного тренера сборной России Ирину Винер от международных соревнований является полностью политизированным. Об этом заявил шахматист Сергей Карякин.

"Я хорошо знаю Ирину Александровну Винер, мы вместе работаем в Общественной палате России, она возглавляет Комитет по спорту. Понятно, что всё это на 100% политизировано, что любые высказывания можно притянуть за уши. А если их нет, то можно просто наказать за политическую позицию. За то, что она поддерживает Россию и много сделала для нашего спорта. Ирина Александровна — активный человек, и для неё это, конечно, очень неприятный удар", — приводит слова Карякина РИА "Новости".

Шахматист выразил уверенность, что у Винер большая группа поддержки как среди спортсменок, так и среди её окружения, и что у неё всё будет хорошо. Также, по словам Карякина, западные чиновники в очередной раз сделали недружественный жест по отношению к России.