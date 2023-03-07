Карякин — об отстранении Винер: Такими решениями западные чиновники унижают себя
Карякин: Западные чиновники унижают только себя политизированным решением об отстранении Винер
Ирина Винер. Обложка © ТАСС / Ura.ru / Andreyev Vladimir
Решение отстранить президента Всероссийской федерации художественной гимнастики и главного тренера сборной России Ирину Винер от международных соревнований является полностью политизированным. Об этом заявил шахматист Сергей Карякин.
"Я хорошо знаю Ирину Александровну Винер, мы вместе работаем в Общественной палате России, она возглавляет Комитет по спорту. Понятно, что всё это на 100% политизировано, что любые высказывания можно притянуть за уши. А если их нет, то можно просто наказать за политическую позицию. За то, что она поддерживает Россию и много сделала для нашего спорта. Ирина Александровна — активный человек, и для неё это, конечно, очень неприятный удар", — приводит слова Карякина РИА "Новости".
Шахматист выразил уверенность, что у Винер большая группа поддержки как среди спортсменок, так и среди её окружения, и что у неё всё будет хорошо. Также, по словам Карякина, западные чиновники в очередной раз сделали недружественный жест по отношению к России.
"И я не понимаю, о чём с ними вообще можно договариваться, если они делают подобные вещи? Они тем самым унижают только сами себя. Потому что Ирина Александровна — заслуженный и всеми уважаемый в мире тренер. И этими санкциями Запад только показал свою суть и свою недоброжелательность по отношению к нам", — подчеркнул Карякин.
Напомним, на Олимпиаде-2020 в Токио Винер осталась недовольна решением судей поставить 13-кратную чемпионку мира Дину Аверину на второе место в многоборье, несмотря на серьёзную ошибку у получившей золото израильтянки Линой Ашрам. Во время соревнований судьи отклонили три протеста на оценки за выступления спортсменок из РФ. Позже технический комитет, возглавляемый россиянкой Натальей Кузьминой, не обнаружил предвзятости и нарушений в работе арбитров. В сентябре 2021 года стало известно, что Россия отозвала кандидатуру Кузьминой на пост главы техкомитета Международной федерации гимнастики, с чем и было связано разбирательство в отношении Винер. 6 марта было принято решение об отстранении тренера от работы на международных соревнованиях на два года.