В Федерации спортивной гимнастики сочли несправедливым решение об отстранении Винер

Президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов считает несправедливым решение Международной федерации гимнастики (FIG) отстранить на два года от международных соревнований президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главного тренера сборной России Ирину Винер.

"Мы, безусловно, не согласны с отстранением. Оно слишком жёсткое, несправедливое. Будем ли апеллировать — будем принимать решение", — пояснил Титов в беседе со "Спорт-Экспрессом".

Глава ФСГР уточнил, что у российской стороны есть 21 день для подачи апелляции — за это время нужно изучить все юридические аспекты. Пока решения по этому вопросу нет, добавил он.