В Федерации спортивной гимнастики сочли несправедливым решение об отстранении Винер
Глава ФСГР Титов назвал несправедливым решение отстранить Ирину Винер на два года
Президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов считает несправедливым решение Международной федерации гимнастики (FIG) отстранить на два года от международных соревнований президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главного тренера сборной России Ирину Винер.
"Мы, безусловно, не согласны с отстранением. Оно слишком жёсткое, несправедливое. Будем ли апеллировать — будем принимать решение", — пояснил Титов в беседе со "Спорт-Экспрессом".
Глава ФСГР уточнил, что у российской стороны есть 21 день для подачи апелляции — за это время нужно изучить все юридические аспекты. Пока решения по этому вопросу нет, добавил он.
Напомним, на Олимпиаде в Токио Винер осталась недовольна решением судей поставить тринадцатикратную чемпионку мира Дину Аверину на второе место в многоборье, несмотря на то что получившая золото израильтянка Линой Ашрам в ходе выступления выронила ленту из рук. Во время соревнований судьи отклонили три протеста на оценки за выступления наших спортсменок. Позже техкомитет, возглавляемый россиянкой Натальей Кузьминой, не выявил предвзятости и нарушений в работе арбитров. А в сентябре 2021 года стало известно, что Россия отозвала кандидатуру Кузьминой на пост главы технического комитета Международной федерации гимнастики, с чем и было связано разбирательство в отношении Винер.