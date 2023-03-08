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8 марта, 13:50

ЕС увеличил бюджет фонда для оплаты поставок оружия Украине

Евросоюз направит ещё 2 млрд евро в фонд, из которого оплачивает оружие Украине

Евросоюз утвердил увеличение на два миллиарда евро бюджета Европейского фонда мира, из которого оплачиваются поставки оружия Украине. Об этом сообщила пресс-служба шведского председательства в Совете ЕС в "Твиттере".

"Сегодня послы ЕС одобрили выделение дополнительных двух миллиардов евро в Европейский фонд мира. Это решение посылает чёткий сигнал о неизменной приверженности ЕС военной поддержке Украины и других партнёров", — говорится в публикации.

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Ранее Украина запросила у ЕС поставку около 250 тысяч артиллерийских снарядов в месяц, чтобы была возможность достигать целей на поле боя.

Обложка ©

Shutterstock

Светлана Оперук
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