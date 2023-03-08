ЕС увеличил бюджет фонда для оплаты поставок оружия Украине

Евросоюз утвердил увеличение на два миллиарда евро бюджета Европейского фонда мира, из которого оплачиваются поставки оружия Украине. Об этом сообщила пресс-служба шведского председательства в Совете ЕС в "Твиттере".

"Сегодня послы ЕС одобрили выделение дополнительных двух миллиардов евро в Европейский фонд мира. Это решение посылает чёткий сигнал о неизменной приверженности ЕС военной поддержке Украины и других партнёров", — говорится в публикации.