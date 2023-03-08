Агата из "Вампиров средней полосы" призналась, что было самым тяжёлым во время съёмок

В понедельник на телеканале ТНТ начался второй сезон мистического сериала "Вампиры средней полосы", где актриса Лукерья Ильяшенко сыграла антагониста-вампира Агату. В беседе с газетой "Петербургский дневник" она рассказала, что было самым сложным во время съёмок.

"Мне было тяжело хамить. Моим партнёром по площадке был Юрий Стоянов, поэтому хамить в кадре именитому и большому артисту мне психологически было сложно", — отметила Ильяшенко, добавив, что хотела бы раскрыть свою героиню глубже.

Говоря о том, почему вампирская тема сейчас популярна, она добавила, что образ вурдалака даёт людям возможность быть вечно молодыми, красивыми и здоровыми. Любимым киновампиром актриса назвала Гэри Олдмена из "Дракулы". Также Ильяшенко высказалась о качестве диалогов в сценариях.

"Сложно играть плохо написанные диалоги. Основная проблема в том, что их пишут слишком литературно. На мой взгляд, в современном кино люди должны говорить простым и понятным зрителю языком. Радует, что всегда это можно исправить на съёмочной площадке, потому что все идут друг другу навстречу", — подчеркнула актриса.