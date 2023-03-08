Флорист дала дельный совет мужчинам, которые ещё успевают купить цветы на 8 Марта

Флорист Татьяна Весенняя дала дельный совет мужчинам, которые ещё не успели купить подарок любимым женщинам на 8 Марта или попросту растерялись, выбирая между традиционными тюльпанами и мимозами. По словам специалиста, букет из роз является беспроигрышным вариантом, так как практически все представительницы прекрасной половины человечества обожают эти цветы.

"Это всегда попадание в точку, потому что роза — это королева цветов. Можно купить кустовые розы. Это тоже будет очень красиво", — приводит телеканал "360" слова флориста.

Весенняя также отметила, что при выборе цветов мужчины часто отталкиваются от их стойкости. В таком случае специалист рекомендует обратить внимание на гвоздики, лилии и альстромерии. Вместе с тем отличным вариантом для подарка на 8 Марта станут декоративные цветы в горшках, к примеру бегонии, спатифиллумы, антуриумы, резюмировала флорист.