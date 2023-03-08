Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли набережную города Энергодара зажигательными боеприпасами, в результате чего возник пожар. Об этом в телеграм-канале сообщил глава администрации города Эдуард Сеновоз.

ВСУ обстреляли Энергодар зажигательными боеприпасами, возник пожар. Видео © Telegram / Глава ВГА г. Энергодара

"ВСУ при помощи беспилотного летательного аппарата нанесли удар зажигательными боеприпасами по набережной города. В результате атаки возник пожар на площади четыре гектара, огонь распространяется вдоль ЛЭП, питающей город и насосную станцию", — написал Сеновоз.

По его словам, угроз для работы Запорожской АЭС нет, а атака ВСУ была предпринята с целью дестабилизировать обстановку в городе и посеять панику среди местного населения.