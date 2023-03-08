ВСУ обстреляли Энергодар зажигательными боеприпасами, возник пожар
Глава Энергодара: ВСУ обстреляли набережную города зажигательными боеприпасами
Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли набережную города Энергодара зажигательными боеприпасами, в результате чего возник пожар. Об этом в телеграм-канале сообщил глава администрации города Эдуард Сеновоз.
ВСУ обстреляли Энергодар зажигательными боеприпасами, возник пожар. Видео © Telegram / Глава ВГА г. Энергодара
"ВСУ при помощи беспилотного летательного аппарата нанесли удар зажигательными боеприпасами по набережной города. В результате атаки возник пожар на площади четыре гектара, огонь распространяется вдоль ЛЭП, питающей город и насосную станцию", — написал Сеновоз.
По его словам, угроз для работы Запорожской АЭС нет, а атака ВСУ была предпринята с целью дестабилизировать обстановку в городе и посеять панику среди местного населения.
Ранее Лайф рассказывал, что за минувшие сутки ВС РФ уничтожили свыше 180 украинских военных в ходе боёв на Донецком направлении в зоне проведения СВО.
Telegram / Глава ВГА г. Энергодара