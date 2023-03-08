Итальянцы стали есть намного меньше из-за роста цен на продукты

Жители Италии вынуждены сидеть на диете, поскольку экономят на еде из-за роста цен. Об этом рассказал президент Национального союза потребителей (UNC) Массимилиано Дона.

Учитывая объём продаж продуктов в натуральном выражении, можно сделать вывод, что за год потребление в стране сократилось на 2,4%. Таковы данные расчётов Национального института статистики (Istat). Это говорит о быстром росте цен.

"Дороговизна и высокие коммунальные платежи оказывают разрушительное воздействие на покупки, даже когда речь идёт о пищевых продуктах, которые по определению являются самыми необходимыми. В общем, итальянцы сидят на принудительной диете", — сказал Дона.

В январе 2023 года продажи пищевых продуктов в Италии по сравнению с январём 2022 года выросли в цене на 7,5%, тогда как в натуральном выражении снизились на 4,4%. По словам президента Национального союза потребителей, итальянцы никогда не ели так мало, как в текущий период.