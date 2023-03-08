Спикер Конгресса США Маккарти отказался приехать на Украину по приглашению Зеленского

Спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти отверг приглашение президента Украины Владимира Зеленского посетить Незалежную, чтобы лично ознакомиться с ситуацией. Об этом пишет CNN.

"Давайте внесём предельную ясность в то, что я сказал: никаких открытых чеков, хорошо?.. Мне не нужно ехать на Украину, чтобы понять, где есть пустой чек, а где — нет", — отметил Маккарти.

В то же время некоторые СМИ утверждают, что украинские власти пытаются организовать телефонный разговор между Зеленским и Маккарти, однако никаких договорённостей пока нет.