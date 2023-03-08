Басков, Михайлов, Лепс и другие звёзды поздравили россиянок с 8 Марта

Популярные российские артисты объединились и поздравили представительниц прекрасного пола с 8 Марта. Знаменитости записали видео, в котором направили приятные слова всем девушкам, женщинам и бабушкам. Звёзды также выделили тех, кто участвует в спецоперации в качестве врачей и добровольцев, и пожелали им любви, красоты и счастья.

Известные российские артисты записали видео, в котором поздравили женщин с 8 Марта. Видео © Предоставлено LIFE

"Дорогие наши девушки, поздравляю вас с Международным женским днём. Желаю оставаться вам такими же красивыми и, конечно, здоровья, ведь сиять круглосуточно — это ненормально", — сказал Николай Басков.

К поздравлениям присоединились Азамат Мусагалиев, Александр Ширвиндт, Александр Розенбаум, Андрей Рожков и Артур Пирожков. Кроме того, приятные слова женщинам направили Вадим Галыгин, Владимир Машков, Григорий Лепс и Денис Дорохов. Не остались в стороне Евгений Плющенко и Гном Гномыч, а также Лев Лещенко и Леонид Агутин. Среди знаменитостей в ролике также участвовали Павел Деревянко, Роман Мадянов, Стас Михайлов, Станислав Дужников, Фёдор Добронравов, Филипп Киркоров и Хабиб.