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8 марта, 15:07

Жителей столицы предупредили об ухудшении погоды

Москвичей предупредили о переходе температуры воздуха через 0 градусов в ночь на 9 марта

В ночь на 9 марта в Москве ожидается переход температуры воздуха через 0 градусов, что будет способствовать образованию гололедицы. Об этом сообщила в телеграм-канале пресс-служба столичного Комплекса городского хозяйства.

"По прогнозам синоптиков, в ночь на 9 марта ожидается переход температуры воздуха через 0 °С. Колебания температуры воздуха между положительными и отрицательными значениями могут способствовать образованию гололедицы", — говорится в публикации.

Сейчас городские службы проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями. В связи с этим автомобилистов просят быть внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

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shutterstock

Светлана Оперук
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