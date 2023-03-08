Жителей столицы предупредили об ухудшении погоды
Москвичей предупредили о переходе температуры воздуха через 0 градусов в ночь на 9 марта
В ночь на 9 марта в Москве ожидается переход температуры воздуха через 0 градусов, что будет способствовать образованию гололедицы. Об этом сообщила в телеграм-канале пресс-служба столичного Комплекса городского хозяйства.
"По прогнозам синоптиков, в ночь на 9 марта ожидается переход температуры воздуха через 0 °С. Колебания температуры воздуха между положительными и отрицательными значениями могут способствовать образованию гололедицы", — говорится в публикации.
Сейчас городские службы проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями. В связи с этим автомобилистов просят быть внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
Ранее сообщалось, что мартовские сугробы в Москве выросли до 50 сантиметров и побили зимний рекорд.
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