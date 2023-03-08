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8 марта, 16:33

Как завещал Фрейд: Психолог назвал действенный способ перестать сравнивать себя с другими

Психолог Суслов напомнил о совете Фрейда тем, кого тянет сравнивать себя с другими

Сравнивать себя с другими или пытаться быть похожими на кого-то бессмысленно, ведь каждый человек живёт в абсолютно разных и уникальных условиях. В этом контексте, как отметил психолог Илья Суслов в беседе с изданием "Вечерняя Москва", уместна аналогия с кустами томатов.

"Один куст дал урожай в десять томатов, а другой — в двадцать. И что? Мы теперь их сравнивать будем? Нет, так просто сложилось. Один, быть может, был ближе к солнцу, его больше поливали. В случае с кустами никому же в голову не придёт восхвалять их или осуждать", — пояснил специалист.

Однако если человека всё-таки тянет сравнивать себя с другими, то можно воспользоваться формулой, предложенной Зигмундом Фрейдом. Совет знаменитого австрийского психолога, как напомнил Суслов, заключается в том, что сравнивать себя можно только с собой в прошлом. И единственный человек, лучше которого нужно быть, это тот, кем вы являетесь сегодня.

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Обложка ©

Freepik / Drazen Zigic

Наталья Исакова
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