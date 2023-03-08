В Вашингтоне заявили, что РФ не желает прямого военного конфликта с США и НАТО

Россия не желает прямого военного конфликта с США и НАТО. Об этом сказано в ежегодной оценке угроз, опубликованной американскими спецслужбами.

"Россия, вероятно, не хочет прямого военного конфликта с силами США и НАТО, но есть вероятность того, что это произойдёт", — говорится в документе.

По мнению американской разведки, власти РФ старались избегать действий, которые могли бы расширить конфликт за пределы Украины, однако риски эскалации остаются значительными.