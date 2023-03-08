В Вашингтоне заявили, что РФ не желает прямого военного конфликта с США и НАТО
Россия не желает прямого военного конфликта с США и НАТО. Об этом сказано в ежегодной оценке угроз, опубликованной американскими спецслужбами.
"Россия, вероятно, не хочет прямого военного конфликта с силами США и НАТО, но есть вероятность того, что это произойдёт", — говорится в документе.
По мнению американской разведки, власти РФ старались избегать действий, которые могли бы расширить конфликт за пределы Украины, однако риски эскалации остаются значительными.
Ранее заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев отметил, что поставки истребителей Киеву станут прямым вступлением НАТО в войну с РФ. Он добавил, что уже в течение века законной военной целью принято считать поставщиков оружия противнику.
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