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8 марта, 17:13

В Сибири семейная пара вырастила к 8 Марта 90 тысяч тюльпанов

В городе Мыски Кемеровской области предприниматели Иван и Екатерина Поломошновы специально к 8 Марта в этом году вырастили 90 тысяч тюльпанов 27 разных сортов.

В Сибири семья выращивает крупные партии тюльпанов, несмотря на морозы. Видео © Telegram / SHOT

Как стало известно Лайфу, семейная пара занимается этим бизнесом уже пять лет. Причём их не напугали сибирские морозы. Цветы защищают от холода теплицы и специальная технология выращивания. Вместо почвы для этого используют специальный водный раствор с питательными веществами.

Семейная пара предпринимателей планирует в будущем к 8 Марта собрать урожай из 300 тысяч тюльпанов.

Флорист дала дельный совет мужчинам, которые ещё успевают купить цветы на 8 Марта

Флорист дала дельный совет мужчинам, которые ещё успевают купить цветы на 8 Марта

Ранее Лайф рассказывал о семи рабочих лайфхаках, которые помогут в том, чтобы подаренные девушке цветы простояли как можно дольше.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Илья Суриков
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