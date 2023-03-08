В Сибири семейная пара вырастила к 8 Марта 90 тысяч тюльпанов

В городе Мыски Кемеровской области предприниматели Иван и Екатерина Поломошновы специально к 8 Марта в этом году вырастили 90 тысяч тюльпанов 27 разных сортов.

В Сибири семья выращивает крупные партии тюльпанов, несмотря на морозы. Видео © Telegram / SHOT

Как стало известно Лайфу, семейная пара занимается этим бизнесом уже пять лет. Причём их не напугали сибирские морозы. Цветы защищают от холода теплицы и специальная технология выращивания. Вместо почвы для этого используют специальный водный раствор с питательными веществами.

Семейная пара предпринимателей планирует в будущем к 8 Марта собрать урожай из 300 тысяч тюльпанов.