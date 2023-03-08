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8 марта, 18:35

Пентагон: Американские системы ПВО Patriot могут начать работу на Украине в скором времени

Американские системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot могут в скором времени начать работу на Украине. Об этом сообщил помощник министра армии США по вопросам закупок и оснащения Дуглас Буш.

"Я ожидаю, что наши системы будут действовать там (на Украине. — Прим. Лайфа) очень скоро", — отметил он в беседе с Defense News.

Варшаве пришлось объясняться за заявления министра обороны о ЗРК Patriot на Украине

Варшаве пришлось объясняться за заявления министра обороны о ЗРК Patriot на Украине

Лайф напоминает, в конце февраля глава Минобороны Украины сообщил, что ВСУ пока не получили зенитные ракетные комплексы Patriot. По его словам, в Киеве также надеются на получение бронетранспортёров Spartan.

Обложка ©

Getty Images / Omar Marques

Никита Осипов
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