Пентагон: Американские системы ПВО Patriot могут начать работу на Украине в скором времени

Американские системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot могут в скором времени начать работу на Украине. Об этом сообщил помощник министра армии США по вопросам закупок и оснащения Дуглас Буш.

"Я ожидаю, что наши системы будут действовать там (на Украине. — Прим. Лайфа) очень скоро", — отметил он в беседе с Defense News.