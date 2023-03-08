В Херсонской области была усилена система противовоздушной обороны. Об этом в эфире телеканала "Таврия" заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо. По его словам, данная мера нацелена на минимизацию ударов по территории области со стороны ВСУ.

Сальдо заявил об усилении системы ПВО в Херсонской области. Видео © Telegram / "Таврия"

"Существует глубоко эшелонированная система обороны Херсонской области, в состав которой входит специальное подразделение ПВО, которое занимается дезактивацией снарядов HIMARS и остальных. Эта система усиливается, чтобы минимизировать элемент воздействия и точного попадания в какие-то объекты", — пояснил журналистам Сальдо.

Он также добавил, что украинские войска продолжают обстреливать мирное население Херсонской области по указке западных "партнёров".