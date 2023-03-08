Сальдо заявил об усилении системы ПВО в Херсонской области
В Херсонской области была усилена система противовоздушной обороны. Об этом в эфире телеканала "Таврия" заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо. По его словам, данная мера нацелена на минимизацию ударов по территории области со стороны ВСУ.
Сальдо заявил об усилении системы ПВО в Херсонской области. Видео © Telegram / "Таврия"
"Существует глубоко эшелонированная система обороны Херсонской области, в состав которой входит специальное подразделение ПВО, которое занимается дезактивацией снарядов HIMARS и остальных. Эта система усиливается, чтобы минимизировать элемент воздействия и точного попадания в какие-то объекты", — пояснил журналистам Сальдо.
Он также добавил, что украинские войска продолжают обстреливать мирное население Херсонской области по указке западных "партнёров".
Ранее Лайф сообщал, что под Херсоном задержали информатора ВСУ, обещавшего "резать русских солдат". Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Стоит отметить, что подозреваемый активно сотрудничает с полицией.
ТАСС / Станислав Красильников