Разведка США не увидела рисков для сотрудничества России и Китая
Доклад разведки США: Россия и Китай сохранят сотрудничество в обороне и экономике
Китай, вопреки позиции США и несмотря на украинский конфликт, продолжает дипломатические, оборонные и экономические связи с Россией. Об этом говорится в ежегодном докладе разведки Вашингтона, посвящённом основным угрозам Америке.
"Китай будет поддерживать свои дипломатические, оборонные, экономические и технологические связи с Россией для продолжения попыток бросить вызов Соединённым Штатам", — говорится в докладе разведки США.
Как писал Лайф ранее, посол РФ в Пекине Игорь Моргулов заявил, что инициатива Китая по политическому урегулированию ситуации на Украине созвучна подходу России. 24 февраля Пекин представил план по мирному урегулированию конфликта на Украине. В нём звучит призыв к Западу отказаться от менталитета холодной войны и односторонних санкций, Киеву предлагается пойти на прямые переговоры с Москвой.
Wikipedia / Carol M. Highsmith