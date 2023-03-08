Разведка США не увидела рисков для сотрудничества России и Китая

Китай, вопреки позиции США и несмотря на украинский конфликт, продолжает дипломатические, оборонные и экономические связи с Россией. Об этом говорится в ежегодном докладе разведки Вашингтона, посвящённом основным угрозам Америке.

"Китай будет поддерживать свои дипломатические, оборонные, экономические и технологические связи с Россией для продолжения попыток бросить вызов Соединённым Штатам", — говорится в докладе разведки США.