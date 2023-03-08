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8 марта, 19:34

Разведка США не увидела рисков для сотрудничества России и Китая

Доклад разведки США: Россия и Китай сохранят сотрудничество в обороне и экономике

Китай, вопреки позиции США и несмотря на украинский конфликт, продолжает дипломатические, оборонные и экономические связи с Россией. Об этом говорится в ежегодном докладе разведки Вашингтона, посвящённом основным угрозам Америке.

"Китай будет поддерживать свои дипломатические, оборонные, экономические и технологические связи с Россией для продолжения попыток бросить вызов Соединённым Штатам", — говорится в докладе разведки США.

Песков заявил, что Москва внимательно относится к инициативам Китая по Украине

Песков заявил, что Москва внимательно относится к инициативам Китая по Украине

Как писал Лайф ранее, посол РФ в Пекине Игорь Моргулов заявил, что инициатива Китая по политическому урегулированию ситуации на Украине созвучна подходу России. 24 февраля Пекин представил план по мирному урегулированию конфликта на Украине. В нём звучит призыв к Западу отказаться от менталитета холодной войны и односторонних санкций, Киеву предлагается пойти на прямые переговоры с Москвой.

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Wikipedia / Carol M. Highsmith

Арина Родионова
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