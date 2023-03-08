Американские разведчики признали Россию внушительным вызовом

Россия останется внушительным вызовом для США в ближайшие 10 лет. Так гласит несекретная версия ежегодного отчёта разведывательного сообщества "О мировых угрозах" Америки. Документ обнародовали в среду в связи со слушаниями в специальном комитете по разведке Сената Конгресса США, в котором как в открытом, так и закрытом режиме, участвуют главы национальных спецслужб.

"Москва будет оставаться внушительным и менее предсказуемым вызовом Соединённым Штатам в ключевых сферах в следующие 10 лет, но тем не менее будет сталкиваться со спектром ограничительных факторов", — сообщается в докладе, который был распространён от имени аппарата директора Нацразведки США Эврил Хейнс.

Кроме того, в отчёте подчёркивается, что Россия не стремится к вооружённому конфликту с США и альянсом. Однако разведка Штатов заявляет о существовании угрозы подобного столкновения. По мнению составителей доклада, Россия не хочет напрямую входить в конфликт со Штатами и НАТО, но подобное может произойти.

Эксперты считают, что Россия собирается "продвигать" собственные интересы, при этом подрывая интересы Штатов и их сторонников, используя целый арсенал инструментов. В разведке США учитывают возможность того, что РФ будет создавать партнёрские отношения с Африкой, Латинской Америкой, странами на Ближнем Востоке, чтобы "нарушить влияние США". При этом Москва может сохранить свой вес на мировой арене в области ВС, разведки, энергетики и безопасности, хотя он может быть немного снижен. Также, по мнению экспертов, от Москвы будет исходить главный вызов в области кибербезопасности, так как операции в этой области Россия видит своим инструментом внешнего давления.