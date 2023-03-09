Жулин озвучил "крамольную мысль" в отношении Загитовой и Липницкой

Российский тренер по фигурному катанию Александр Жулин заявил, что если профессиональные фигуристки участвуют в хорошо оплачиваемых телевизионных проектах, то это "не преступление". Однако он признался, что не видит смысла для Алины Загитовой, Анны Щербаковой, Юлии Липницкой и Аделины Сотниковой возвращаться в мир большого спорта.

"Скажу крамольную вещь: вообще не вижу смысла возвращаться ни Алине Загитовой, ни Анне Щербаковой, ни Юлии Липницкой, ни Аделине Сотниковой. Девочки уже всё выиграли", — приводит сайт kp.ru слова Жулина.

По его мнению, российские турниры пока не могут быть стимулом на уровне Олимпиады, чемпионатов мира и Европы. Жулин добавил, что в большинстве видов спорта после профессиональной карьеры атлет остаётся ни с чем. В лучшем случае становится тренером, в худшем — вынужден менять квалификацию.