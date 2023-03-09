Разведка США признала российский ядерный потенциал мощнейшим в мире

Российский ядерный потенциал — самый мощный в мире. Об этом сообщает американская разведка в ежегодном докладе об оценке угроз для своей страны.

"Россия сохраняет крупнейший и самый мощный запас ядерного оружия, продолжает расширять и модернизировать свои возможности в сфере ядерного оружия", — сообщается в докладе.

Россия модернизирует ядерные ракеты дальнего действия и подводные системы доставки, сообщает американская разведка в докладе. Там отмечается, что Москва расширяет линейку нестратегических систем, которая характеризуется в документе как "обширная, разнообразная и современная", способная нести и ядерные, и конвенциональные боеголовки.

"Москва считает, что эти системы дают ей возможность сдерживать противников, контролировать эскалацию потенциальных боевых действий и противостоять обычным силам США и союзников", — говорится в докладе.