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8 марта, 21:31

Разведка США признала российский ядерный потенциал мощнейшим в мире

Российский ядерный потенциал — самый мощный в мире. Об этом сообщает американская разведка в ежегодном докладе об оценке угроз для своей страны.

"Россия сохраняет крупнейший и самый мощный запас ядерного оружия, продолжает расширять и модернизировать свои возможности в сфере ядерного оружия", — сообщается в докладе.

Россия модернизирует ядерные ракеты дальнего действия и подводные системы доставки, сообщает американская разведка в докладе. Там отмечается, что Москва расширяет линейку нестратегических систем, которая характеризуется в документе как "обширная, разнообразная и современная", способная нести и ядерные, и конвенциональные боеголовки.

"Москва считает, что эти системы дают ей возможность сдерживать противников, контролировать эскалацию потенциальных боевых действий и противостоять обычным силам США и союзников", — говорится в докладе.

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МО РФ

Арина Родионова
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