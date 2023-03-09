Американская разведка назвала Россию крупнейшей киберугрозой для США

Россия является самой крупной киберугрозой для США, считают американские разведчики. Об этом говорится в их ежегодном докладе, представленном в Конгрессе. Из него следует, что Россия уделяет много сил совершенствованию возможностей для нападения на объекты критической инфраструктуры Запада.

Как говорится в документе, "Россия останется ключевой киберугрозой", несмотря на то что её киберактивность в ходе специальной военной операции на Украине оказалась ниже, чем ожидали в США.

Как считают американские разведчики, Россия совершенствует кибервозможности, чтобы использовать их для шпионажа, наступательных действий, а также "операций влияния". Якобы для Москвы это внешнеполитический инструмент, который помогает влиять на принятие решений в зарубежных странах. Россия, в свою очередь, эти обвинения отвергает, выражая готовность содействовать международным силам в нейтрализации таких угроз.