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8 марта, 22:28

Американская разведка назвала Россию крупнейшей киберугрозой для США

Россия является самой крупной киберугрозой для США, считают американские разведчики. Об этом говорится в их ежегодном докладе, представленном в Конгрессе. Из него следует, что Россия уделяет много сил совершенствованию возможностей для нападения на объекты критической инфраструктуры Запада.

Как говорится в документе, "Россия останется ключевой киберугрозой", несмотря на то что её киберактивность в ходе специальной военной операции на Украине оказалась ниже, чем ожидали в США.

Как считают американские разведчики, Россия совершенствует кибервозможности, чтобы использовать их для шпионажа, наступательных действий, а также "операций влияния". Якобы для Москвы это внешнеполитический инструмент, который помогает влиять на принятие решений в зарубежных странах. Россия, в свою очередь, эти обвинения отвергает, выражая готовность содействовать международным силам в нейтрализации таких угроз.

В МИД назвали страны, откуда чаще всего идут кибератаки на Россию

В МИД назвали страны, откуда чаще всего идут кибератаки на Россию

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов заявил, что Москва до сих пор готова к массированным кибератакам из-за рубежа.

Обложка ©

Unsplash

Анатолий Симоненко
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