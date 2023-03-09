Боррель заявил о готовности стран ЕС отдать Украине "оставшиеся боеприпасы"

В ходе переговоров 8 марта министры обороны стран Евросоюза согласились передать Украине оставшиеся у них запасы боеприпасов. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

По итогам неформальной встречи глав оборонных ведомств в Стокгольме он сказал, что на эти цели будет выделено €1 млрд из Европейского фонда мира. Эти деньги пойдут на обеспечение первого этапа поставок. Сколько нужно будет на следующий, он не уточнил, лишь сказал, что это тоже будет "значительная цифра".

"Помните, что Европейский фонд мира оплачивает 60% [расходов государств-членов]. Остальные 40% должны находиться в ведении государства-члена. Итак, если [для] €1 млрд — это 60% или если [для] €2 млрд — это 60% [расходов], вы можете посчитать, это недалеко от €4 млрд", — сказал Боррель журналистам, отвечая на вопрос, согласовал ли Брюссель предложение Эстонии вложить около €4 млрд в совместные закупки боеприпасов для Украины.