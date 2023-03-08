Боррель призвал отправить Киеву уже имеющиеся на складах в Европе боеприпасы

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что предложил главам министерств обороны 27 стран Евросоюза отправлять Киеву уже имеющиеся на складах боеприпасы. По его мнению, это должно помочь быстрее удовлетворить потребности Украины, так как на организацию данной инициативы потребуется всего лишь несколько недель.

"Я сделал предложение, министры его обсудят. Предложение включает три пункта. Во-первых, поставки Украине уже имеющихся на складах боеприпасов. Тут мы говорим о неделях (ожидания поставок. — Прим. Лайфа). То есть мы должны использовать то, что уже у нас имеется", — сказал Боррель журналистам.

Вместе с тем он считает, что страны ЕС "в более долгосрочной перспективе" должны наращивать совместные закупки боеприпасов. Напомним, что сейчас в Стокгольме проходит неформальная встреча глав министерств обороны стран ЕС, которые в качестве главного вопроса обсуждают очередную военную помощь Незалежной.