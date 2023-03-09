Врач рассказал, какие болезни чаще всего мучают россиян весной

В начале весны россияне начинают пренебрегать шапками и "зарабатывают" себе воспалительные процессы в носовой полости, а также развитие ринита. Кроме того, развивается авитаминоз. Об этом рассказал отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

"Это выхолаживает череп, полость носа, носоглотку. Соответственно, люди страдают воспалительными заболеваниями полости носа. Если имеется хронический ринит, то он обостряется. Если ринита не было, то он возникает в острой форме. Как правило, люди его не лечат, поэтому он переходит в риносинусит", — пояснил URA.RU Зайцев.

Что касается авитаминоза, то он возникает, когда в организме наступает нехватка витамина D, пояснил врач. Один из негативных факторов — современная система быстрого питания, которая не предполагает витаминизированную еду. Из-за этого организм больше подвержен болезням.