Психолог предложила четыре способа успокоить ребёнка в самолёте

Чтобы ребёнок не плакал в самолёте, взрослым нужно самим сохранять спокойствие, ведь дети тонко чувствуют их состояние. Такой совет дала психолог Наталья Панфилова. Также в самолёт лучше взять любимую игрушку чада, она поможет ему легче пережить путешествие.

"Многое зависит от того, какой возраст у ребёнка. С маленькими детьми действительно бывает иногда сложно, потому что их может что-то на физиологическом уровне беспокоить — просто от перепада давления или ещё какого-то дискомфорта. Это действует на нервную систему ребёнка, он раздражается и начинает капризничать, плакать", — пояснила Панфилова в беседе с газетой "Вечерняя Москва".

Третья рекомендация от психолога — проводить определённую работу перед путешествием: расскажите ребёнку, как он будет ехать в такси, что его ждёт в аэропорту, как он полетит на самолёте, что родители будут очень заняты в какие-то моменты. Если ребёнок капризничает в полёте, ему не нужно велеть прекратить, чтобы не спровоцировать истерику. Его нужно не дёргать. Психолог даёт четвёртый совет: ласково прижмите малыша к себе. Также, если ребёнок не грудной, в полёте нужно уделять ему внимание, разговаривать с ним.

Также психолог посоветовала учитывать потребность ребёнка привыкнуть к незнакомой обстановке и из учёта этого обстоятельства выезжать в аэропорт заранее.