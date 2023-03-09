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9 марта, 02:07

"В голове не укладывается": Антонов отреагировал на награждение украинской националистки в Белом доме

Антонов назвал награждение Паевской из "Азова" в Белом доме прославлением нацизма

Вручение Юлии Паевской из украинского националистического полка "Азов"* награды International Women of Courage Award в Белом доме — это ни что иное, как позор и прославление нацизма. Об этом заявил российский посол в Америке Анатолий Антонов.

"В голове не укладывается, что в стенах Белого дома могут чествовать нацистов. Для тех, кто не знает: Паевская с позывным "Тайра" — украинская террористка-головорез, чьи руки обагрены кровью стариков, женщин и детей", — цитирует Антонова пресс-служба посольства.

Он подчеркнул, что Штаты, видимо, чтобы "насолить" России, готовы даже прославлять нацизм. Антонов заявил, что правящим кругам США должно быть стыдно за это перед американскими и советскими ветеранами, освобождавшими ценой своих жизней мир от "коричневой чумы".

Как нацистка из "Азова" Юлия Тайра Паевская предала деда-героя, кавалера орденов Красной Звезды

Как нацистка из "Азова" Юлия Тайра Паевская предала деда-героя, кавалера орденов Красной Звезды

Ранее американец Джон Макинтайр рассказал, что на Украине к пыткам военнопленных имеют отношение не только боевики нацбатальонов, но также иностранные наёмники.

* По решению Верховного суда признан в России террористической организацией

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Анатолий Симоненко
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