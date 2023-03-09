Поступила в продажу первая манга, нарисованная нейросетью

В Японии поступила в продажу первая манга, нарисованная с помощью нейросети Midjourney ("Миджорни"). Автор комикса Cyberpunk Momotaro — некто под псевдонимом Rootport. Он отметил, что при такой технике уметь рисовать больше не обязательно.

Манга, нарисованная нейросетью. Фото © Twitter / rootport

"У меня совершенно нет таланта рисовать, это правда. С другой стороны, для создания манги необходимо не только умение рисовать", — цитирует ТАСС автора.

Манга, нарисованная нейросетью. Фото © Twitter / rootport

Он рассказал, что важно лишь умение придумать хорошую историю, создать диалоги персонажей и гармонично расположить панели комикса. Создатель манги признался, что когда в августе начался бум популярности Midjourney, он думал, что желающих ею воспользоваться будет множество, но такого не наблюдалось. И сейчас, по его словам, только несколько человек можно назвать последователями Cyberpunk Momotaro.Видимо, немногие обладают полным набором умений для создания манги.

"Искусственный интеллект не всегда создает изображение, на которое рассчитывает человек. Нередко для создания всего одной страницы манги приходилось делать несколько сотен изображений при помощи Midjourney. И поэтому я испытывал чувство, что удалось добиться чего-то большого, когда удавалось создать именно такое изображение, как я и хотел. Это был очень интересный и весёлый процесс", — рассказал Момотаро.