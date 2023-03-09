Житель Камчатки украл конструкции со взлётной полосы для своей дачи

На Камчатке в суд поступило уголовное дело о краже ограждения со взлётно-посадочной полосы. Обвиняемый — 58-летний житель Петропавловска–Камчатского, ранее судимый за кражи и браконьерство.

Как пишет "КП-Дальний Восток", ссылаясь на пресс-службу транспортной прокуратуры, преступление было совершено в июне 2022 года на территории строящейся взлётно-посадочной полосы в Николаевке. Оттуда было похищено 84 панели ограждения, а также столбы общей стоимостью 590 тысяч рублей.

Как выяснилось, мужчина планировал применить всё это на своём дачном участке при строительстве забора. Детали преступления не разглашаются, однако, возможно, объект охранялся плохо. Помимо семи лет колонии, которые может получить обвиняемый, ему ещё, скорее всего, предстоит выплатить большой штраф.