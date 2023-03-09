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Регион
Опубликовано 9 марта 2023, 05:55
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Депутат предложил запретить травлю учителей

Вице-спикер Чернышов внёс законопроект о запрете травли учителей

Вице-спикер Государственной думы от ЛДПР Борис Чернышов внёс в нижнюю палату парламента законопроект о запрете травли учителей. Документ предполагает "защиту чести и достоинства педагогического работника".

"Законопроектом предлагается дополнить представленный в статье 3 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" перечень принципов, на которых основываются государственная политика и правовое регулирование в сфере образования в Российской Федерации, принципом о защите чести и достоинства педагогического работника", — приводит РИА "Новости" цитату из документа.

Как считает инициатор законопроекта, несмотря на важность профессии педагога, появились проблемы, на которые нужно реагировать. По его мнению, это случаи вмешательства в частную жизнь учителей, попытки осуждения их действий, даже когда они "не носят противоправный характер и не обусловлены педагогической деятельностью".

Парламентарий считает, что этот вопрос особо актуален сейчас, когда образование становится более доступным, применяется электронное обучение и дистанционные формы.

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Как сообщал Лайф, ранее в Красноярске пятиклассница подралась с учительницей из-за электронной сигареты. Местные власти начали проверку по факту этого инцидента.

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Агентство "Москва" / Александр Авилов

Андрей Григорьев
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