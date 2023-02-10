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10 февраля, 17:07

Родители вышли на сход к школе в Химках для спасения учительницы от тюрьмы за поножовщину

У школы в Химках устроили массовый сход в защиту уволенной после поножовщины учительницы

Родители устроили стихийный митинг в поддержку учителя школы в подмосковных Химках, где пятиклассница изрезала ножом сверстницу. Классную руководительницу сразу после ЧП отстранили от работы и обвиняют в халатности, которая привела к трагедии.

В подмосковных Химках родители собирают подписи в поддержку педагога, ученица которой устроила поножовщину. Видео © LIFE

Её не считают виновной родители учеников. Неравнодушные мамы и папы собирают подписи в защиту учительницы. Они боятся, что 45-летнюю Ольгу Маслову посадят на пять лет по уголовному делу. По словам собравшихся, это замечательный педагог математики с большим стажем работы, а вина за случившееся лежит на родителях напавшей девочки, которые допустили огрехи в воспитании.

"За поступки своих детей несут ответственность родители. Школа учит, но воспитывать должны родители", — поделилась одна из присутствующих с Лайфом.

"Я за учителей, потому что если будет такой подход, что учитель виноват абсолютно во всём, то наших детей никто не пойдёт учить", сказал мужчина.

"Она явно не заслуживает такой участи и наказания за совершённые поступки других людей", — подчеркнула родительница.

По словам собеседников Лайфа, Маслову уволили из школы одним днём. Сейчас жители Химок борются за восстановление Ольги Александровны в должности. Свои ходатайства они намерены направить в Минобразования, губернатору и в прокуратуру.

Общественница Леткова сочла перебором уголовное наказание для учительницы девочек из Химок

Общественница Леткова сочла перебором уголовное наказание для учительницы девочек из Химок

Напомним, 7 февраля пятиклассница с ножом набросилась на сверстницу в туалете подмосковного лицея № 10. Среди основных версий ЧП называется конфликт из-за мальчика. Классного руководителя временно отстранили от работы. Мать напавшей девочки просит у журналистов 15 миллионов рублей за интервью, она оправдывает дочь тем, что СМИ тиражируют насилие, что якобы повлияло на детскую психику. Пострадавшую уже прооперировали. Накануне её перевели из реанимации в отделение хирургии.

Обложка ©

LIFE

Татьяна Миссуми
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