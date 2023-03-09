Названная в честь Памелы Андерсон самка леопарда стала бабушкой

Сотрудникам российской заповедной территории "Земля леопарда" удалось запечатлеть юное потомство в знаменитой семье диких восточных леопардов. Как выяснилось, родился котёнок у самки Leo 120F. В свою очередь, она является дочерью леопарда Памелы, которую так назвала американская звезда Памела Андерсон. Снимки мамочки с котёнком опубликовали в Telegram-канале заповедника.

В новом помёте один детёныш. Пока не ясно, мальчик это или девочка, но возраст уже известен — порядка восьми месяцев. Камера также зафиксировала другую дочь Leo 120F — 2017 года рождения. Ей было присвоено имя Leo 165F. Так получается, что Leo 120F родила уже второй раз, а значит, леопард Памела стала бабушкой уже дважды.