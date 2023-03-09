Белый дом пояснил, чему учат украинских военных лётчиков в США

В Аризоне украинских военных обучают не полётам на американских истребителях F-16. Об этом заявил в интервью телеканалу CNN координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, там готовят лётчиков ВСУ к использованию американских высокоточных ракет на истребителях МиГ.

"Это не подготовка, это оценка возможностей того, насколько они могут использовать определённые американские виды вооружений на своих истребителях, то есть на МиГах. Речь идёт об определённом виде высокоточных ракет, которые мы передаем им", — сказал Кирби.

Как отметил Кирби, Украине передадут небольшое количество таких ракет. Сейчас задача США — понять — насколько лётчики там смогут применять подобные боеприпасы.